Дело о банкротстве Ильи Гаффнера снова будет рассмотрено в суде Уральского округа

Илья Гаффнер, который прославился фразой «надо меньше есть», выступит ответчиком в суде во второй раз. Первое разбирательство состоялось в мае 2018 года. Тогда депутат обвинялся в невыплате долга на сумму 160 млн рублей. По итогам процесса суд освободил депутата от выплаты долга.