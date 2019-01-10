Дело о банкротстве Ильи Гаффнера снова будет рассмотрено в суде Уральского округа
Сегодня, 11:34ПолитикаФото: скриншот с видео РИА «Новый день»
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Судебное разбирательство о банкротстве депутата Ильи Гаффнера возобновилось. Процесс идет по ходатайству «Россельхозбанка».
Илья Гаффнер, который прославился фразой «надо меньше есть», выступит ответчиком в суде во второй раз. Первое разбирательство состоялось в мае 2018 года. Тогда депутат обвинялся в невыплате долга на сумму 160 млн рублей. По итогам процесса суд освободил депутата от выплаты долга.
«Россельхозбанк» подал ходатайство о пересмотре дела, но оно было отклонено. Тогда кредитор написал кассационную жалобу. 9 января дело Гаффнера снова возобновилось.
Арбитражный суд Уральского округа принял дело о банкротстве Гаффнера, информирует URA.RU.
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