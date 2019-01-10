Свердловский вице-губернатор Бидонько лишился мандата по инициативе депутатов Госдумы

На заседании думы, которое состоялось 10 января, все 403 парламентариев отдали голоса за лишение Бидонько мандата.

Экс-депутат был избран по Серовскому одномандатному избирательному округу. Теперь на этом округе должен будет выбран новый депутат посредством довыборов, которые пройдут в сентябре.