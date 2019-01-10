Свердловский вице-губернатор Бидонько лишился мандата по инициативе депутатов Госдумы
Сегодня, 19:21ПолитикаФото: Официальный сайт Госдумы
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Госдума лишила депутатского мандата вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.
На заседании думы, которое состоялось 10 января, все 403 парламентариев отдали голоса за лишение Бидонько мандата.
Экс-депутат был избран по Серовскому одномандатному избирательному округу. Теперь на этом округе должен будет выбран новый депутат посредством довыборов, которые пройдут в сентябре.
С 12 декабря Сергей Бидонько принят на должность вице-губернатора региона. Его часть работ в аппарате губернатора – это внутренняя и информационная политика, пишет Znak.com.
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