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Свердловский вице-губернатор Бидонько лишился мандата по инициативе депутатов Госдумы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловский вице-губернатор Бидонько лишился мандата по инициативе депутатов Госдумы

Сегодня, 19:21ПолитикаФото: Официальный сайт Госдумы
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