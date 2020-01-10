Доставка нефти через Ормузский пролив временно прекращена

Несмотря на то, что с 5 января военные корабли Великобритании сопровождают танкеры в Ормузском проливе, крупнейшие перевозчики решили приостановить транзит. Как сообщает oilcapital.ru, об этом заявили такие компании, как Petrobras (Бразилия), National Shipping Co и Bahri (Саудовская Аравия). Отмечается, что через данный пролив проходит до 20% всех танкерных поставок нефти в мире.

Также сообщается о существенном росте цен на перевозку нефти. Некоторые компании заявили о том, что суточный фрахт танкеров класса VLC, перевозящих нефть из Персидского залива в Китай будет стоить от от $165000 до $180000. В начале текущей недели сумма колебалась в диапазоне $140000 и $150 000, а в конце минувшей недели стоимость суточного фрахта составляла $122000.