Командировки первым классом губернатора Свердловской области будут обжалованы в суде

Отделение партии «Патриоты России» в Свердловской области подали в суд иск в отношении губернатора Евгения Куйвашева. По их словам, глава области нарушает постановление Правительства РФ. В нем сказано, что чиновники должны пользоваться только эконом-классом во время командировок.

При этом сам Куйвашев утвердил свой указ, который гласит, что губернатору области разрешено пользоваться бизнес-классом во время поездок. Причем командировки оплачиваются из бюджета области, то есть за деньги налогоплательщиков.

В партии считают, что данный указ незаконный и является нарушением постановления Правительства РФ. Об этом говорится в заявлении, поданном в суд.

Напомним, что в феврале будет рассмотрен иск жителей Артемовского, потребовавшие извинений со стороны губернатора Свердловской области.