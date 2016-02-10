Стала известна дата «прямой линии» с Владимиром Путиным

Различные источники в администрации президента заявляют, что «прямая линия» с президентом Российской Федерации Владимиром Путином выйдет в эфир 14 апреля. Также, как и в 2015 году, трансляция будет проведена в Гостином дворе.

Дмитрий Песков заявил, что техническая часть подготовки к прямому эфиру уже началась. Трансляцию программы проведут на основных телеканалах страны. Прямую линию также можно будет посмотреть в прямом эфире на канале Russia Today, а также на их сайте и портале YouTube.

Известно, что помимо стандартных способов появится новая возможность задать вопрос президенту, отправив сообщение через ICQ.

Планируется, что большая часть вопросов к Путину от граждан будет связана с экономическим кризисом, пенсиями, низким уровнем зарплат и угрозами террористических атак.