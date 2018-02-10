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Почти 80% россиян выразили готовность пойти на выборы президента РФ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Почти 80% россиян выразили готовность пойти на выборы президента РФ

10 февраля, 09:15Политика
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