Почти 80% россиян выразили готовность пойти на выборы президента РФ

Традиционно в опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Опрос проводится методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров, сообщили в ВЦИОМ.

Интересно, что рейтинг Владимира Путина варьируется с 69,9% до 73,8%. Наименьшая популярность у Бориса Титова – 0,4%. Ксения Собчак заручилась поддержкой 1,3% проголосовавших. Павел Грудинин находится на втором месте рейтинга, тройку замыкает Владимир Жириновский.

На выборы планируют прийти 79,3% россиян. 7,2% россиян точно уверены, что не пойдут на выборы. Ещё 11,7% опрошенных не могут определиться, пойдут или нет на голосование.

Предэлекторальная ситуация в целом стабильная. Колебания по всем показателям – в рамках устоявшихся коридоров значений. Очевидно, наибольшее влияние на динамику значений оказывает ход кампании, резонансность активности кандидатов и отдельные события, присутствующие в информационном пространств комментирует результыт опроса руководитель практики политанализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Объем выборки в декабре – 1800 респондентов, в январе – 3000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает в 2,5% (данные за декабрь) и 1,8% (данные за январь). Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.