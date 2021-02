В Екатеринбурге впервые за 13 лет состоялась инаугурация нового мэра

В Екатеринбурге первый раз за 13 лет прошла инаугурация мэра. Новым главой города стал Алексей Орлов.

Последний раз данное мероприятие проводил Аркадий Чернецкий, а все последующие главы города решили от него отказаться, сообщает Е1. На инаугурацию также пришли предыдущие мэры Екатеринбурга и почетные граждане города. Video: YouTube-канал "E1.RU" Напомним, вчера стало известно, что депутаты городской думы выбрали Алексея Орлова новым мэром Екатеринбурга. Он стал врио мэра Екатеринбурга в конце декабря 2020 года, после того как Александр Высокинский покинул этот пост. Он стал первым заместителем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Главой Екатеринбурга стал Алексей Орлов

