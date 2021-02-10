В Екатеринбурге впервые за 13 лет состоялась инаугурация нового мэра

Напомним, вчера стало известно, что депутаты городской думы выбрали Алексея Орлова новым мэром Екатеринбурга. Он стал врио мэра Екатеринбурга в конце декабря 2020 года, после того как Александр Высокинский покинул этот пост. Он стал первым заместителем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.