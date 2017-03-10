Депутаты Свердловской области будут ограничены в пользовании служебным транспортом

Ранее пользование служебными машинами не было ограничено ни количеством совершаемых поездок народными избранниками, ни суммой, потраченной на их совершение.

Впервые о введении ограничений на пользование служебным транспортом в начале марта заявила глава аппарата нижней палаты Татьяна Воронова.

В дальнейшем для депутатов Госдумы региона вводится лимит на поездки в пределах Свердловской области. 15 марта станет известна сумма годового лимита для совершения поездок.

Депутат Государственной Думы Андрей Альшевских считает, что это будет сумма, не превышающая 300 000 рублей в год. Отчет о потраченных средствах теперь будет осуществляться ежемесячно, информирует парламентарий. Уведомление о нововведении уже разослано всем депутатам региона.