-15
Свердловская область
Нижний Тагил
-15
ночь: -18
утро: -23
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Международные наблюдатели ОБСЕ посетили Нижний Тагил

10 марта 2018, 09:35Добавить новость
выборы,город,Нижний Тагил,политика,Свердловская область,наблюдатели,избирательные участки,избирательная комиссия,Ленинский район
Международные наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прибыли в Нижний Тагил для того, чтобы следить за ходом подготовки к выборам президента Российской Федерации.

8 марта представитель Дании Инге Кристьянсен и представитель Великобритании Александр Андерсон прибыли в Нижний Тагил.

Их задача состоит в контроле подготовки выборов президента, которые пройдут 18 марта. Оба наблюдателя входят в состав Международной миссии по наблюдению Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

 

Как сообщают «Вечерние ведомости», иностранные гости посетили территориальную избирательную комиссию Ленинского района и пообщались с организаторами выборов. Итоги визита будут направлены в виде отчёта в штаб Международной миссии, который расположен в Москве.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Общественные наблюдатели проверят избирательные участки Екатеринбурга 19 февраля
31 января, 07:05
1 0
Конкурс в молодёжный парламент Свердловской области составил 9,6 человека на место
17 февраля, 10:20
1 1
3,4 млн бюллетеней будут напечатаны для выборов президента РФ в Свердловской области
13 февраля
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 206
Подписаться на новости