Международные наблюдатели ОБСЕ посетили Нижний Тагил

8 марта представитель Дании Инге Кристьянсен и представитель Великобритании Александр Андерсон прибыли в Нижний Тагил.



Их задача состоит в контроле подготовки выборов президента, которые пройдут 18 марта. Оба наблюдателя входят в состав Международной миссии по наблюдению Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Как сообщают «Вечерние ведомости», иностранные гости посетили территориальную избирательную комиссию Ленинского района и пообщались с организаторами выборов. Итоги визита будут направлены в виде отчёта в штаб Международной миссии, который расположен в Москве.