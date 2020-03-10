Депутаты предложили провести досрочные выборы в Госдуму

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Депутат от «Единой России» Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Гордуму. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что данное предложение будет рассмотрено после подготовки, пишет «Интерфакс».
В рамках регламента она [инициатива] должна быть подготовлена, роздана в зале, и мы будем ее рассматривать,сказал Володин.
Предложение о переносе даты выборов поддержал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. За проведение досрочных выборов выступил также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По словам Карелина, досрочные выборы в Госдуму необходимы в связи с грядущим изменениями Конституции.
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