Госдума РФ поддержала обнуление сроков президенского правления

За принятие поправки проголосовали 380 депутатов, против — 43. Ранее Владимир Путин также поддержал обнуление при согласии Конституционного суда. Однако президент выступил против снятия ограничений на количество президентских сроков. Было предложено продлить срок действующего президента.

По мнению Путина, сделать это можно только, если россияне проголосуют за поправку. В противном случае это превратится в безальтернативные выборы.