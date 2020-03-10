Госдума РФ поддержала обнуление сроков президенского правления
Сегодня, 19:06ПолитикаФото: kremlin.ru
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Государственная дума поддержала инициативу депутата Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков, пишет «Комерсантъ».
За принятие поправки проголосовали 380 депутатов, против — 43. Ранее Владимир Путин также поддержал обнуление при согласии Конституционного суда. Однако президент выступил против снятия ограничений на количество президентских сроков. Было предложено продлить срок действующего президента.
По мнению Путина, сделать это можно только, если россияне проголосуют за поправку. В противном случае это превратится в безальтернативные выборы.
В предложении Терешковой об обнулении говорится, что человек, занимавший или занимающий пост президента, на момент внесения поправки в Конституцию может снова участвовать в выборах главы государства вне зависимости от числа сроков, занимаемых ранее.
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