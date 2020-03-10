Оппозиционеры хотят провести акции протеста против обнуления президентских сроков
«Открытая Россия» и Либертарианская партия России анонсировали проведение акций протеста в Москве против обнуления президентских сроков Владимира Путина, пишет znak.
Активисты подали заявку в мэрию Москвы на проведение митингов 21 и 22 марта.
Мы подали заявку против узурпации, которую продолжает Путин, сообщил член Либертарианской партии Михаил Светов.
В качестве места проведения акции был выбран проспект академика Сахарова. Ожидаемое количество участников от Либертарианской партии до 50 тысяч человек, от «Открытой России» — до 25 тысяч человек.
10 марта в Госдуме прошло второе чтение законопроекта по принятию поправок в Конституцию, в ходе которого Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок и убрать из Конституции ограничения по числу сроков, на которые может избираться президент.
Владимир Путин заявил, что такой вариант возможен, но лишь в случае положительного решения по этому вопросу Конституционного суда. Депутаты приняли поправку.