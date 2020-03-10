Оппозиционеры хотят провести акции протеста против обнуления президентских сроков

Активисты подали заявку в мэрию Москвы на проведение митингов 21 и 22 марта.

Мы подали заявку против узурпации, которую продолжает Путин, сообщил член Либертарианской партии Михаил Светов.

В качестве места проведения акции был выбран проспект академика Сахарова. Ожидаемое количество участников от Либертарианской партии до 50 тысяч человек, от «Открытой России» — до 25 тысяч человек.

10 марта в Госдуме прошло второе чтение законопроекта по принятию поправок в Конституцию, в ходе которого Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок и убрать из Конституции ограничения по числу сроков, на которые может избираться президент.