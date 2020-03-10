В Госдуме не стали рассматривать поправку к Конституции о досрочных выборах
Сегодня, 22:53ПолитикаФото: Официальный сайт Госдумы
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Депутаты не стали рассматривать поправку о досрочных выборах в Госдуму, пишет ТАСС.
Депутат от «Единой России» Александр Карелин отозвал свое предложение о переносе даты выборов в Госдуму, ссылаясь на мнение Владимира Путина.
Напомним, 10 матра Карелин сообщил, что подготовит поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, согласно которой в Госдуме могли быть проведены досрочные выборы, а также депутаты могли двумя третями голосов сократить срок своих полномочий. Карелина поддержал Владимир Жириновский.
На заседании Госдумы Владимир Путин заявил, что не видит смысла в проведении досрочных выборов, если россияне одобрят поправки в Конституцию.
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