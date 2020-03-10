В Госдуме не стали рассматривать поправку к Конституции о досрочных выборах

Депутат от «Единой России» Александр Карелин отозвал свое предложение о переносе даты выборов в Госдуму, ссылаясь на мнение Владимира Путина.

Напомним, 10 матра Карелин сообщил, что подготовит поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, согласно которой в Госдуме могли быть проведены досрочные выборы, а также депутаты могли двумя третями голосов сократить срок своих полномочий. Карелина поддержал Владимир Жириновский.