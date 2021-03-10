Глава города избран в Каменске-Уральском

Глава города избран в Каменске-Уральском

Сегодня, 18:50ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
В Каменске-Уральском прошли выборы мэра. Главой города стал Алексей Герасимов.

За кандидатуру нового главы проголосовали единогласно, сообщает Ура.ру.

Напомним, Алексей Герасимов исполнял обязанности главы Каменска-Уральского с 28 января 2021 года, после отставки с поста Алексея Шмыкова.

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