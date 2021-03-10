СМИ: двух вице-мэров отправит в отставку глава Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов планирует снять с поста заместителя по вопросам потребительского рынка и вице-мэра по вопросам капитального строительства.

Планируется, что пост замглавы города по потребительному рынку должен занять глава Ленинского района Дмитрий Ноженко, сообщает Znak со ссылкой на собственный источник. Остальные вице-мэры останутся на прежних должностях. Ранее Алексей Орлов уже менял сотрудников администрации Екатеринбурга. Пост заместителя главы по связям с общественностью занял Сергей Плахотин. Вопросами экономики занялся Андрей Корюков. Руководителем аппарата администрации стала Марина Фадеева. К тому же, ушли в отставку главы Чкаловского, Железнодорожного, Кировского районов.

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