У Нижнего Тагила появится город-побратим в Республике Беларусь

Бобруйск станет побратимом Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел переговоры с председателем Бобруйского городского исполнительного комитета Республики Беларусь Александром Студневым. Стороны договорились о налаживании побратимских связей между городами. Документ об этом будет опубликован в самые ближайшие дни.

Инициатор сближения — муниципалитет Бобруйска. Это второй по величине город в Могилевской области. Как и Нижний Тагил, он является крупным промышленным центром, где сосредоточены такие предприятия как «Белшина», «Бобруйскагромаш», «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» и «Красный Пищевик». По словам Владислава Пинаева, перспективы сотрудничества очевидны. Он отметил сходство городов и по промышленному потенциалу, и по численности населения. А также важность взаимодействия в культурной и социально-экономической сферах. Бобруйску в этом году исполнится 635 лет, а Нижнему Тагилу — 300 лет. Юбилей в Белоруссии отметят раньше, поэтому решено подписать соглашение там. Проект о сотрудничестве уже на стадии подготовки. Один из творческих коллективов Нижнего Тагила готовится к участию в международном фестивале народного творчества «Венок дружбы», который состоится в Бобруйске, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

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