Александр Мишарин проедется на маршрутках Нижнего Тагила
10 апреля 2012, 12:04Политика
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Буквально сейчас жители Нижнего Тагила могут проехаться в одной маршрутке с губернатором Свердловской области Александром Мишариным.
По данным информационного агентства Justmedia, Александр Сергеевич проедет от остановки «Старатель» до «Лодочной станции», что в полной мере поможет ему оценить все «прелести» тагильских дорог и качество оказываемых пассажирам услуг. Губернатор также собирается пообщаться с местными жителями.
По плану, Александр Мишарин должен посетить Стоматологическую поликлинику, детскую горбольницу №2, механосборочный цех №130 «Уралвагонзавода», а также ДК Окунева, где проведет выездное заседание правительства Свердловской области.
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