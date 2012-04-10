Александр Мишарин проедется на маршрутках Нижнего Тагила

По данным информационного агентства Justmedia, Александр Сергеевич проедет от остановки «Старатель» до «Лодочной станции», что в полной мере поможет ему оценить все «прелести» тагильских дорог и качество оказываемых пассажирам услуг. Губернатор также собирается пообщаться с местными жителями.