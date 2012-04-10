Мэрия Нижнего Тагила отчитается об исполнении городского бюджета

Собрание будет длиться с 14 до 17 часов. На нем может поприсутствовать любой житель города, взявший с собой документ, удостоверяющий его личность. Отчет уже опубликован, с ним можно ознакомиться на официальном сайте города или в газете «Тагильский рабочий».