Мэрия Нижнего Тагила отчитается об исполнении городского бюджета
10 апреля 2012, 13:24Политика
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12 апреля в Общественно-политическом центре (проспект Ленина, 31, большой зал) пройдут публичные слушания по вопросу «Об отчете об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 2011 год».
Собрание будет длиться с 14 до 17 часов. На нем может поприсутствовать любой житель города, взявший с собой документ, удостоверяющий его личность. Отчет уже опубликован, с ним можно ознакомиться на официальном сайте города или в газете «Тагильский рабочий».
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