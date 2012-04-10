Владимир Антонов: Каждому одномандатному округу нужно по два депутатских миллиона

Все новости: Выбраны кандидатуры спикера и вице-спикера городской Думы Нижнего Тагила. Насколько ожидаемы были именно такие результаты голосования, именно эти кандидатуры? И насколько, на Ваш взгляд, будет эффективен тандем Маслов – Мартюшев (прим. ред. – Александр Маслов – председатель Гордумы, Леонид Мартюшев – вице-спикер)?

Владимир Антонов: Ну, в принципе, они ожидаемы для меня, безусловно. Думаю, что и для большинства депутатов, ну, и для тех, кто проголосовал за эти кандидатуры. Были определённые, так сказать, трения при выдвижении кандидатур. Выборы на альтернативной основе проводились – был ещё один кандидат. Я считаю, это тоже как бы в какой-то степени нормально. И то, что Маслов победил, я считаю, что сделан правильный выбор. Ну, во-первых, я его знаю достаточно давно – он был руководителем партийной группы в Думе 5-го созыва, группы «Единая Россия». Он где-то с прошлого года, если не ошибаюсь, возглавил местный политсовет партии «Единая Россия». И очень хорошо проявил себя на этом месте – какая-то политсовету динамика добавилась.

Очень большая работа проводилась в период подготовки выборов в Государственную Думу, Законодательное Собрание Свердловской области, праймериз по выдвижению кандидатур, праймериз по выдвижению кандидатов в городскую думу 6-го созыва. И здесь чувствовалась такая твёрдая рука и какой-то накал определённый, необходимый. И я считаю, то, что 20 депутатов-единороссов в Думе, это тоже заслуга секретаря нашей партии, нашего политсовета. Кроме того, он достаточно успешно ведет бизнес на Белой горе, посмотрите, какой прекрасный объект создан для жителей нашего города. То есть, это всё говорит, что пришёл молодой руководитель, компетентный, энергичный. И в этом плане, это будущее, это резерв даже, это большая школа для него будет. Уверен, что, и он для себя многое получит как руководитель. И для города, для области это резерв на более высокую должность.

То, что Мартюшев Леонид Владимирович выбран заместителем, тоже считаю удачный ход, и удачное решение. Человек с большим опытом партийной работы, организационной работы. Очень много проработал в налоговой инспекции. А это особенно важно, как сказать, работа над бюджетом — понимать, как пополняется бюджет, какие источники есть. Кроме того, эта должность ему позволяла, много было рабочих таких деловых встреч с руководителями предприятий, с финансовыми директорами, с директорами по персоналу, даже вот лично я с ним контактировал по разным вопросам. То есть это человек, как я бы назвал, мудрый и компетентный. И вот сочетание молодости и зрелости, компетентности и динамизма, я считаю, что дума получила хороших руководителей. И, безусловно, это скажется в ближайшее время вот на той работе, которую мы будем проводить в дальнейшем.

Все новости: Ну, вот сейчас, на заседании в четверг, депутатам предстоит распределиться на комиссии. 7 комиссий в этом созыве будет.

Владимир Антонов: Да

Все новости: В какой из них Вы бы хотели работать и почему?

Владимир Антонов: Ну, я, в принципе, для себя сделал определение, выбор, что я буду работать в тех же комиссиях, в которых я уже и работал. Это комиссия была бывшая мандатная, сейчас по регламенту и этике, а вторая комиссия – по бюджету и экономической политике. Комиссия по бюджету и экономической политике, она, на мой взгляд, самая главная что ли, если так можно, не обижая другие комиссии. Потому что, особенно когда работа с бюджетом, практически решения всех комиссий стекаются потом сюда, и здесь потом принимается окончательное решение.

Очень рассчитываю, что её возглавит Бахтеев Олег Шамильевич, рассчитываю на это, потому что, хотя там могут быть и другие, возможно, кандидатуры, но человек, который уже и работал в этой комиссии, и возглавлял её, и компетентный. И разбирается в вопросах формирования бюджета, в вопросах многих, связанных с экономикой города, руководитель крупного предприятия – здесь был бы выбор очень удачный. И здесь я бы тоже нашёл себе место.

Что касается, допустим, интересов или тех вопросов, которые рассматривают другие комиссии, то я всегда в курсе, потому что есть планы работ. Я всегда знаю, какие вопросы рассматриваются на этих комиссиях. Даже если мне интересен мой вопрос по округу, а он должен пройти через комиссию какую-то, то я всегда имею возможность внести предложение включить на рассмотрение. Что я и делал в прошлом созыве, особенно вот по вопросам социальной политики. И мне тут очень хорошо помогал Радаев Владимир Григорьевич, мы там делали совместные поездки в школу и там решали. То есть в этом плане любой депутат имеет доступ к любой комиссии и не только как поучаствовать в работе, но и внести предложения в планирование работы этой комиссии.

Работа по регламенту и этике – она тоже хорошая комиссия, здесь очень грамотно чтобы было отстроено прохождение документов, это работа совместная с юридической службой с аппаратом думы. Чтобы комиссия работали, правильно планировали, не срывали свою работу. Явка депутатов. Ну и другие вопросы, которые мы будем рассматривать на своей комиссии тоже.

Все новости: А возглавить какую-нибудь из этих комиссий Вы не хотели бы?

Владимир Антонов: Если доверят по регламенту и этике, я выдвину свою кандидатуру. В принципе, опыт мой и стаж прошедший позволяет сделать такое выдвижение. Ну а дальше – как решать депутаты.

Все новости: Владимир Иванович, вот с депутатскими миллионами в этом году сложилась интересная ситуация. Если в прошлом году – 27 депутатов, 27 округов, 27 депутатских миллионов. Понятно, что по миллиону на округ. В этом году депутатов-одномандатников – 13. У них у каждого по депутатскому миллиону. И 14 депутатов от единого городского округа. Вот сейчас предстоит определить, как эти депутатские миллионы по единому городском округу, на какие нужды распределять, как их вообще тратить. У Вас есть какой-то взгляд на эту проблему?

Владимир Антонов: Во-первых, на мой взгляд, это хорошее такое решение, которое приняли депутаты пятого созыва. Вот здесь бы я хотел отметить роль того же Маслова Александра Викторовича, потому что он был идейным вдохновителем и очень системно проводил вот это решение – чтобы на каждом округе был депутатский миллион. И мы провели через партийную группу тогда, а потом уже на заседании Думы.

И сначала как-то с неохотой, с настороженностью руководство города воспринимало это решение, а потом уже, когда год прошёл, были реализованы эти миллионы, глава города уже благодарила депутатов за вот такой подход. Потому что с этими миллионами решались те проблемы, которые ближе к территориям, ближе к народу. Они целевым пошли либо на детские сады, либо на школы, либо на спортивные сооружения, либо на благоустройство территории. То есть грамотное распределение этого миллиона. И 100-процентное освоение, потому что тут был ещё и депутатский контроль. И это очень важно.

Что касается сейчас ситуации, ну, я бы сказал, что было бы, на мой взгляд, правильно, если бы равномерно все вот эти миллионы точно также легли на территорию города. То есть, на каждый округ… А равномерно – это значит 13 округов, на которые была разбита территория города. И на каждый округ вот этот, на эту территорию, должны прийти вот эти 2 миллиона. Как они придут – вот это уже нам надо, депутатам, договариваться. Определённые наработки есть, вот у меня лично есть. Пока озвучивать их не буду, но, в принципе, это надо работать с депутатами и от других партий, со своими депутатами-единороссами это решение проводить.

Конечно, может случиться и ситуация, в каком-то месте надо будет больше чем два миллиона внести как ресурс для решения какой-то проблемы. Это тоже надо обсуждать. И я думаю, что депутаты, когда начнут уже работу в комиссиях, они забудут уже эту партийную… ну, не забудут, но как-то немножко отойдут, уже партийность, принадлежность к партии она будет как бы вторично. А первично это – «ты — депутат, у тебя есть статус, у тебя есть наказы избирателей». И надо решать в целом проблемы города.

Ну, тут бы я ещё хотел добавить. Ведь проблем столько, что и одного, и двух миллионов не хватит на решение. И тут надо вот каждому депутату искать дополнительные ресурсы. И в этом плане я всегда вот считал, что Уралхимпласт, вот предприятие, которое меня выдвинуло, всегда мне здорово помогает. И помимо там ещё не один миллион идёт на решение проблем территории.

Я думаю, точно также, скажем Планта, которая на моём округе, или институт испытания металлов. Руководители этих предприятий занимают такую хорошую позицию. Актив, который на месте, люди, советы ветеранов, профсоюзные комитеты – их тоже надо привлекать. Там тоже рождаются идеи, предложения как чего-то добиться и сделать подвижки к лучшему.

Большой резерв – малый бизнес. Каждому депутату надо находить подход к руководителям малого бизнеса. Они – жители нашего города, они откликаются, если грамотно им поставить задачу, грамотно сформулировать проблему. А это тоже дополнительный ресурс. И можно сделать гораздо больше, чем один или два миллиона, которые получает каждый депутат.

Все новости: По вашему округу депутатский миллион – Вы уже знаете, на какие проблемы вы направите эти деньги?

Владимир Антонов: Ну да, я представляю. Ещё работая депутатом прошлого созыва, были встречи, детский комбинат №85 на Северном посёлке. Туда пойдут часть денег на замену окон в одной из групп этого садика – деревянные на пластиковые.

Я познакомился на посёлке Старатель с очень хорошей школой искусств, был даже на заключительном концерте. И я вижу, что эта школа – она очень важна для посёлка. Это центр культуры. Культура – это красота, это, безусловно, много хорошего несёт детям, родителям, через них, безусловно, микроклимат на всём посёлке. Есть проект по развитию этой школы, я его буду поддерживать частями. Мы уже с директором школы искусств, определили. Туда пойдёт часть миллиона.

И часть – на Сухоложский, Новую Кушву. Где, мы посмотрели, должны сделать хорошие дворовые площадки, которые позволят там детям, взрослым как-то время препровождения, отдых спорт.

НУ и хотел бы ещё добавить. Вот в процессе избирательной компании большую поддержку получил от ТОСа «Малая Кушва». И столкнулся с большим количеством проблем на этой территории, и, прежде всего, – водообеспечение жителей.