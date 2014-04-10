Чья Дума лучше: лучших депутатов тагильчане найдут в небольших городах области

Местное самоуправление – это неотъемлемая система власти для каждой территории, подразумевающая самостоятельное решение важных вопросом вопросов местного значения. Лучших представителей Дум нашей области, кстати, выбирали уже во второй раз. Из 94 представительных органов заявки подали 64. Интересно, но Екатеринбург от участия отказался, сославшись на «недостаток опыта» и «молодость».

В этом году Думы соревновались между собой в разных категориях – по числу жителей в муниципальном образовании. Отдельно за победу боролись «самые маленькие» – думы сельских и городских поселений. Кроме того, в каждой номинации была особые критерии. К примеру, «Лучшим представительным органом в сфере правотворчества» стали думы, которые наиболее качественно разрабатывали положения и свой регламент. Асбест и Волчанск стали лучшими уже второй год подряд.

Дума Асбеста очень активная. Организационно-правовые документы у них разработаны очень качественно, налажена связь с управлением Министерства юстиции РФ, поэтому Устав вовремя приводится в соответствие с законодательством цитирует зампредседателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Заксобрания области Галина Артемьева издание «Областная газета».

Городская Дума Нижнего Тагила в этот раз, к сожалению, не взяла призовых мест, однако, в прошлом году в наш представительный орган попал в тройку. Кроме того, в этом году по новым условиям за победу не имели возможности побороться депутаты из дум самых крупных городов, с населением более 40 тысяч человек.

Лучшими депутатами были названы Людмила Ермачкова из Тавды, Василий Жданов из Байкаловского муниципального района, Надежда Еловских из Верхних Серёг и Иван Захаров из Слободо-Туринского сельского поселения. Депутаты-победители нынешнего года получат дипломы и призы на сумму до 3-х тысяч рублей. А городские Думы получат съемные жесткие диски.