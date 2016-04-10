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Обсудили ремонт дорог и взаимодействие властей: Нижний Тагил посетил депутат госдумы Павел Крашенинников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Обсудили ремонт дорог и взаимодействие властей: Нижний Тагил посетил депутат госдумы Павел Крашенинников

10 апреля 2016, 11:44ПолитикаТимофей Данилов
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