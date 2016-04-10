Обсудили ремонт дорог и взаимодействие властей: Нижний Тагил посетил депутат госдумы Павел Крашенинников

В частности, Павел Крашенинников высказал свое мнение о взаимодействии городских, областных и федеральной властей. По его словам, важно объединить силы, чтобы решать насущные проблемы. Кроме того, депутат призывает не забывать, что они трудятся для людей, которые когда-то за них проголосовали.

Кроме того, журналисты задали вопрос, можно ли обозначить сроки проведения ремонтов дорог на законодательном уровне. Как объяснил столичный гость, ежегодно из федеральной казны выделяются значительные средства на ремонт и содержание дорог. Эффективное использование этих затрат находится в компетенции властей всех уровней.

Однако Носов отметил, что проблема не столько в объеме выделяемых средств, сколько в сроках их поступления в бюджет города. Деньги на ремонт приходят в августе или сентябре. От этого нарушается технология ведения дорожных работ, а значит, страдает и качество. Напомним, по подсчетам мэрии, в этом году нужно около 6 млрд рублей, чтобы привести дороги города в порядок.

Тагильчане предложили депутату стать «рядовым жителем страны», спросив, какой вопрос он бы задал Путину во время прямой линии. По словам Крашенинникова, он поднял бы вопрос о финансовых сделках.

Стоит добавить, что прямая линия с президентом пройдет 14 апреля.