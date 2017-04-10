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Расходы чиновников Свердловской области и их бывших супругов будут проверяться в течение трех лет после увольнения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Расходы чиновников Свердловской области и их бывших супругов будут проверяться в течение трех лет после увольнения

10 апреля 2017, 11:00Политика
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