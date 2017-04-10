Расходы чиновников Свердловской области и их бывших супругов будут проверяться в течение трех лет после увольнения

Заметим, что ранее уже обсуждался вопрос о том, что местные чиновники , чтобы избежать наказания за коррупцию, увольняются с работы, когда в отношении них начинаются проверки.

Нажитое нечестным путем имущество конфискуется в пользу государства, однако это осуществимо лишь на момент нахождения чиновника на должности. При увольнении данная мера не работает, пишут «Ведомости Урал» .

В связи с этим предлагается сохранить возможность конфискации имущества еще в течение трех лет после увольнения чиновника и распространить данную меру на их супругов, в том числе и бывших, если развод произошел менее чем за три года до увольнения.