Расходы чиновников Свердловской области и их бывших супругов будут проверяться в течение трех лет после увольнения
10 апреля 2017, 11:00Политика
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Антикоррупционный комитет Свердловской области направил в Госдуму официальное обращение о внесении поправок в действующее законодательство «о контроле за расходами чиновников».
Заметим, что ранее уже обсуждался вопрос о том, что местные чиновники, чтобы избежать наказания за коррупцию, увольняются с работы, когда в отношении них начинаются проверки.
Нажитое нечестным путем имущество конфискуется в пользу государства, однако это осуществимо лишь на момент нахождения чиновника на должности. При увольнении данная мера не работает, пишут «Ведомости Урал».
В связи с этим предлагается сохранить возможность конфискации имущества еще в течение трех лет после увольнения чиновника и распространить данную меру на их супругов, в том числе и бывших, если развод произошел менее чем за три года до увольнения.
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