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Уроженец Нижнего Тагила стал новым главой Свердловского управления автодорог
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уроженец Нижнего Тагила стал новым главой Свердловского управления автодорог

10 апреля 2017, 16:05Политика
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