Уроженец Нижнего Тагила стал новым главой Свердловского управления автодорог

В управлении автомобильных дорог Свердловской области снова сменился руководитель. Им стал Вячеслав Данилов, уроженец Нижнего Тагила, ранее входивший в команду экс-мэра города Валентины Исаевой, сообщает интернет-газета ZNAK .

После назначения Сергея Носова главой администрации Данилов оставил свою должность заместителя мэра и в 2013 году стал заместителем начальника управления автомобильных дорог Свердловской области.