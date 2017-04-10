Уроженец Нижнего Тагила стал новым главой Свердловского управления автодорог
10 апреля 2017, 16:05Политика
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Вячеслав Данилов, выходец из Нижнего Тагила, возглавил региональное управление автодорог.
Сюжеты: Екатеринбург
В управлении автомобильных дорог Свердловской области снова сменился руководитель. Им стал Вячеслав Данилов, уроженец Нижнего Тагила, ранее входивший в команду экс-мэра города Валентины Исаевой, сообщает интернет-газета ZNAK.
После назначения Сергея Носова главой администрации Данилов оставил свою должность заместителя мэра и в 2013 году стал заместителем начальника управления автомобильных дорог Свердловской области.
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