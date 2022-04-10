В Североуральске объявлен конкурс на заместителя главы округа

В настоящее время исполняющим обязанности заместителя главы по вопросам ЖКХ исполняет Олег Ус.
Также исполняющей обязанности главы города Светланой Мироновой было объявлено о формировании комиссии по проведению этого конкурса. Председателем комиссии станет Светлана Николаевна, зампредом комиссии — заместитель главы Жанна Саранчина.
Остальными членами комиссии стали:
Валентина Цепова — заведующая отделом муниципальной службы, организационной работы, информатизации и защиты информации (секретарь комиссии).
Александр Николаевич Копылов — старший преподаватель кафедры «Экономика труда и управление персоналом» (исполняющий обязанности председателя городской Думы).
Екатерина Котова — заведующая юридической службой.
По словам депутата Виктора Ильина, есть вероятность, что если Ус победит, он останется на прежнем месте.
Напомним, в Нижнем Тагиле до 15 апреля 2022 года продолжается приём заявок на конкурс по отбору инициативных проектов по улучшению города.