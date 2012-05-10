Владимир Путин обвинил Валентину Исаеву в развале инфраструктуры Нижнего Тагила

Как заявляет информационное агентство «УралПолит.Ru», Путин поверг резкой критике политику тагильской градоначальницы во время встречи с работниками УВЗ. Он обвинил Валентину Исаеву в том, что она развалила город. В ходе беседы с начальником танкостроительного цеха Игорем Холманских президент отметил критическое состояние инфраструктуры Нижнего Тагила.

При этом президент не исключил, что Нижний Тагил получит финансирование из федерального бюджета в ряде программ, одной из которых стал проект комплексной застройки города. Об этом он рассказал губернатору Свердловской области Александру Мишарину во время перелета из Екатеринбурга в Тагил.

Между тем дела у Уралвагонзавода, по словам президента, идут гораздо лучше чем у всего города в целом. Буквально на днях предприятие получило новый заказ на 6 миллиардов рублей. Еще более 6 миллиардов получит завод в рамках федеральной программы переоборудования производства.