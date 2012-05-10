Владимир Путин обвинил Валентину Исаеву в развале инфраструктуры Нижнего Тагила
Об этом глава государства заявил сегодня, во время своего визита на Уралвагонзавод.
Как заявляет информационное агентство «УралПолит.Ru», Путин поверг резкой критике политику тагильской градоначальницы во время встречи с работниками УВЗ. Он обвинил Валентину Исаеву в том, что она развалила город. В ходе беседы с начальником танкостроительного цеха Игорем Холманских президент отметил критическое состояние инфраструктуры Нижнего Тагила.
При этом президент не исключил, что Нижний Тагил получит финансирование из федерального бюджета в ряде программ, одной из которых стал проект комплексной застройки города. Об этом он рассказал губернатору Свердловской области Александру Мишарину во время перелета из Екатеринбурга в Тагил.
Между тем дела у Уралвагонзавода, по словам президента, идут гораздо лучше чем у всего города в целом. Буквально на днях предприятие получило новый заказ на 6 миллиардов рублей. Еще более 6 миллиардов получит завод в рамках федеральной программы переоборудования производства.
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