Высокопоставленные чиновники выезжают из Нижнего Тагила
10 мая 2012, 19:42Политика
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Правительственный кортеж видели совсем недавно на Восточном шоссе тагильчане, стоящие в пробке.
Дорогу не перекрыли, но буквально через каждые 200-300 метров на ней расположились бригады ГИБДД и полицейские. Помимо этого, рядом с шоссе дежурит автобус спецназа. Сейчас по дороге проехали 10 микроавтобусов и около 5 правительственных машин с «крутыми» номерами рассказывает очевидец.
Напомним, сегодня состоялся визит президента России Владимира Путина и губернатора Свердловской области Александра Мишарина в Нижний Тагил.
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