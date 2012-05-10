Высокопоставленные чиновники выезжают из Нижнего Тагила

Дорогу не перекрыли, но буквально через каждые 200-300 метров на ней расположились бригады ГИБДД и полицейские. Помимо этого, рядом с шоссе дежурит автобус спецназа. Сейчас по дороге проехали 10 микроавтобусов и около 5 правительственных машин с «крутыми» номерами рассказывает очевидец.