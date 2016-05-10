В Свердловской области уволился министр здравоохранения

Областной министр здравоохранения Аркадий Белявский покинул свой пост. Как передает Znak.com со ссылкой на свой источник в правительстве, глава написал заявление о добровольном уходе в связи с выходом на пенсию. В ведомстве уход Белявского подтверждают и уточняют, что официально об отставке министра будет объявлено сегодня.

Аркадий Белявский находился на посту главы областного министерства здравоохранения с 2009 года. За последние месяцы в его адрес часто звучит критика. Прежде всего, свердловские доктора жалуются на низкие зарплаты, а пациенты – на плохие условия лечения. Помимо этого, по некоторым данным, надзорные ведомства проводили проверку министерства.

Напоминаем, одно из самых громких и обсуждаемых событий в Свердловской области за последний месяц – арест всех руководителей МУГИСО. Главы ключевого министерства подозреваются в коррупции.