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Замглавы сельского поселения Таборинского района уволен из-за отсутствия соответствующего образования
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Замглавы сельского поселения Таборинского района уволен из-за отсутствия соответствующего образования

10 мая 2017, 13:10Политика
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