Замглавы сельского поселения Таборинского района уволен из-за отсутствия соответствующего образования
10 мая 2017, 13:10Политика
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Прокуратура Свердловской области обнаружила, что чиновник, занимающий должность замглавы Унже-Павинского сельского поселения не заканчивал ничего, кроме школы. Из-за отсутствия должного образования его уволили.
Прокурорская проверка в Таборинском районе выявила нарушение при назначении нового заместителя главы сельского поселения. Выяснилось, что чиновник не соответствует квалификационным требованиям. Он не имел даже среднего специального образования и, кроме школы нигде не учился.
По материалам проверки прокуратура направила требование об увольнении замглавы поселения. Дело было прекращено, так как чиновника уволили, не дожидаясь решения суда, в добровольном порядке, сообщает интернет-газета ZNAK.
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