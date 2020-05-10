Владимир Путин 11 мая проведёт совещание по вопросам борьбы с коронавирусом

В России весь апрель был объявлен нерабочим месяцем с целью сдерживания распространения коронавируса. Позднее этот период был продлен до окончания майских праздников. 6 мая состоялось совещание, на котором Путин поручил создать план по выходу из режима ограничений, в зависимости от регионов. Кроме того, в Свердловской области был объявлен обязательный масочный режим, а самоизоляция была продлена до 18 мая.