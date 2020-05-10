Владимир Путин 11 мая проведёт совещание по вопросам борьбы с коронавирусом
Сегодня, 21:35ПолитикаФото: kremlin.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Завтра, 11 мая, президент РФ Владимир Путин проведет совещание, касающееся вопросов борьбы с распространением коронавируса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Сюжеты: Коронавирус
На совещании планируется обсудить возможность продления нерабочих дней на территории страны.
В России весь апрель был объявлен нерабочим месяцем с целью сдерживания распространения коронавируса. Позднее этот период был продлен до окончания майских праздников. 6 мая состоялось совещание, на котором Путин поручил создать план по выходу из режима ограничений, в зависимости от регионов. Кроме того, в Свердловской области был объявлен обязательный масочный режим, а самоизоляция была продлена до 18 мая.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей