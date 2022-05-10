Глава Марий Эл намерен уйти в отставку

Глава Марий Эл намерен уйти в отставку
Глава Марий Эл намерен уйти в отставку
Сегодня, 18:30ПолитикаФото: pixabay.com
Окружению губернатора Марий Эл Александра Евстифеева стало известно о его намерениях ухода в отставку по личному решению.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев высказал желание об уходе в отставку, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Срок полномочий главы, длительностью в 5 лет, истекает в нынешнем году. Мужчина просто не желает баллотироваться на новый срок. Причина – личное решение.

Источники издания отмечают, что глава категорически не хочет продолжать работать в своей должности.

Отмечается, что главе Александру Евстифееву 63 года. В выборах в 2017 году он победил с результатом 88,3%.

Если в Марий Эл произойдет замена губернатора, то теоретически возможна ставка на молодого управленца-варяга со связями в центре по типу Артема Здунова в Мордовии, считает Туровский.

Напомним, ранее стало известно о том, что четыре губернатора российских регионов уходят в отставку. Это главы Саратовской, Рязанской, Кировской и Томской областей.

Материалы по теме:
губернаторотставка
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы