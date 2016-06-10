Мировой суд оштрафовал на 5 тысяч рублей первого заместителя Главы администрации в г. Лесной Свердловской области

По заявлению гражданина проведена проверка, в результате которой установлено, что с декабря 2015 по январь 2016 поступило 4 обращения от жителя Лесного Юрия Иванова.

Выяснилось, что в установленный 30-дневный срок ответы не были даны, и часть вопросов остались без ответа. Все обращения касались безопасности дорожного движения.

Принято решение - взыскать с должностного лица штраф в 5 000 руб. за неисполнение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Заместитель муниципалитета решение обжаловал, но суд оставил решение без изменения, а жалобу - без удовлетворения.