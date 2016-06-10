Мировой суд оштрафовал на 5 тысяч рублей первого заместителя Главы администрации в г. Лесной Свердловской области
10 июня 2016, 09:40Политика
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По заявлению жителя г. Лесной возбуждено административное дело о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан должностным лицом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По заявлению гражданина проведена проверка, в результате которой установлено, что с декабря 2015 по январь 2016 поступило 4 обращения от жителя Лесного Юрия Иванова.
Выяснилось, что в установленный 30-дневный срок ответы не были даны, и часть вопросов остались без ответа. Все обращения касались безопасности дорожного движения.
Принято решение - взыскать с должностного лица штраф в 5 000 руб. за неисполнение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
Заместитель муниципалитета решение обжаловал, но суд оставил решение без изменения, а жалобу - без удовлетворения.
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