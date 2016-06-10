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Мировой суд оштрафовал на 5 тысяч рублей первого заместителя Главы администрации в г. Лесной Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мировой суд оштрафовал на 5 тысяч рублей первого заместителя Главы администрации в г. Лесной Свердловской области

10 июня 2016, 09:40Политика
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