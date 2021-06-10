Полицейские проводят обыски у советника губернатора Алексея Пьянкова в Екатеринбурге

Сотрудниками МВД второй день проводятся обыски дома и на рабочем месте советника губернатора Алексея Пьянкова, бывшего министра госимущества Свердловской области. Также ведутся следственные действия у ближайшего окружения Пьянкова.

Месяц назад бывший глава министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) вошёл в состав организационного комитета по подготовке к Универсиаде-2023, а также в состав саммита SportAccord, пишет 66.ру. По некоторым данным, обыски связаны с преступлением, в котором может фигурировать Алексей Пьянков. В апреле 2021 года во время того же расследования следователи СКР провели обыск в бизнес-центре «Тургенев». В открытых источниках прослеживается связь между руководством БЦ «Тургенев» и Пьянковым. Здание центра было возведено на месте развалин дома Крылова — объекта культурного наследия. В 2014 году рабочие приступили к ремонтным работам. В официальных документах эти действия были охарактеризованы как «реставрация и приспособление под мини-гостиницу». Адвокат экс-чиновника и представитель следственного управления не стали делать никаких заявлений в прессе относительно следственных действий. Сейчас местонахождение Пьянкова неизвестно. «Тургенев» открылся в июле 2017 года. Собственниками здания тогда являлись АО группа «КАН» и ООО «Белый лотос». Однако спустя год после сдачи объекта «Белый лотос» закрыли. А в 2020 году «Кан» разделилась на АО «Производственно-Складской Комплекс Ч-57» и АО Деловой Дом «Тургенев». Напомним, в 2016 году Четвёртое следственное управление ГСУ СК РФ и УФСБ России по Свердловской области начало расследование деятельности МУГИСО, руководителем которого на тот момент являлся Пьянков. По версии следствия руководство МУГИСО получило взятки в размере 31,5 млн рублей за выкуп по завышенной стоимости у нескольких собственников особняка площадью 2031 квадратный метр. Обыски по делу о налоговом долге проводятся в екатеринбургском «Тихвине»

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