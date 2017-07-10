Владимир Путин побывал в Екатеринбурге и выступил на Иннопроме-2017 (ВИДЕО)
В Екатеринбурге накануне началась выставка Иннопром-2017. Мероприятие открыл президент Владимир Путин в ККТ «Космос».
Глава РФ поприветствовал присутствующих и произнес речь о значимости мероприятия для развития региона. Путин отметил, что в своё время идея о размещении Иннопрома именно в столице Урала родилась не случайно. Так, Екатеринбург является крупнейшим индустриальным, культурным и научно-образовательным центром России, передает ТАСС.
Кроме того, речь шла о проведении в Екатеринбурге ЭКСПО-2025, за которое выступает врио губернатора Евгений Куйвашев. Осталось только пройти следующий этап конкурсного отбора.
Президент рассказал, что в этом году на площадках Иннопрома представлены более 600 компаний из 20 стран. Страной-партнером стала Япония, а главной темой - умное производство. Путин заявил, что это определяющее направление роста экономики старины.
Владимир Путин отметил важность инвестиций, привлечению которых способствует Иннопром, на всех уровнях - от муниципального до государственного.
Видео: Russia Today
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