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Владимир Путин побывал в Екатеринбурге и выступил на Иннопроме-2017 (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владимир Путин побывал в Екатеринбурге и выступил на Иннопроме-2017 (ВИДЕО)

10 июля 2017, 06:30Политика
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