Владимир Путин побывал в Екатеринбурге и выступил на Иннопроме-2017 (ВИДЕО)

Глава РФ поприветствовал присутствующих и произнес речь о значимости мероприятия для развития региона. Путин отметил, что в своё время идея о размещении Иннопрома именно в столице Урала родилась не случайно. Так, Екатеринбург является​ крупнейшим индустриальным, культурным и научно-образовательным центром России, передает ТАСС.

Кроме того, речь шла о проведении в Екатеринбурге ЭКСПО-2025, за которое выступает врио губернатора Евгений Куйвашев. Осталось только пройти следующий этап конкурсного отбора.

Президент рассказал, что в этом году на площадках Иннопрома представлены более 600 компаний из 20 стран. Страной-партнером стала Япония, а главной темой - умное производство. Путин заявил, что это определяющее направление роста экономики старины.

Владимир Путин отметил важность инвестиций, привлечению которых способствует Иннопром, на всех уровнях - от муниципального до государственного.