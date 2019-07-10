Путин о свердловском министерстве международных связей: «Напридумывали фигню»
Сегодня, 10:09ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Во время встречи со студентами УрФУ в Екатеринбурге президент России Владимир Путин предложил распустить министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, пишет «ФедералПресс».
Отвечая на вопрос ученого Романа Яговитина Путин сообщил, что в 90-е годы на Урале было создано данное министерство, при этом подчеркнув, что международные связи входят в суверенитет федеральной власти.
Напридумывали фигню,высказался глава государства о министерстве.
Напомним, 9 июля Путин посетил саммит индустриализации и «Иннопром», а также встретился со студентами УрФУ.
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