Евгений Куйвашев посетил строящуюся школу на ГГМ в Нижнем Тагиле

10 августа Евгений Куйвашев прибыл в Нижний Тагил. В рамках рабочего визита губернатор Свердловской области посетил строящуюся школу на ГГМ.

Представитель генподрядчика ООО «УралИнжиниринг», занимающегося строительством школы на ГГМ, рассказал главе региона о ходе работ.

К маю 2019 года мы планируем выйти на благоустройство и внешнюю отделку фасадов, рассказал представитель застройщика.

В настоящий момент решены нюансы с отоплением и электричеством. Школа будет сдана, дорога будет сделана, чтобы детям было удобно и комфортно ее посещать. Все тротуары будут установлены по правилам, прокомментировал строительство врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Проект строительства тагильской школы осуществляется по примеру подобного в Кировограде.