Евгений Куйвашев посетил строящуюся школу на ГГМ в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с врио мэра Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым посетили объект строительства - общеобразовательную школу на ГГМ в районе Муринских прудов. Представитель подрядчика рассказал губернатору о ходе строительства.
10 августа Евгений Куйвашев прибыл в Нижний Тагил. В рамках рабочего визита губернатор Свердловской области посетил строящуюся школу на ГГМ.
Представитель генподрядчика ООО «УралИнжиниринг», занимающегося строительством школы на ГГМ, рассказал главе региона о ходе работ.
К маю 2019 года мы планируем выйти на благоустройство и внешнюю отделку фасадов, рассказал представитель застройщика.
В настоящий момент решены нюансы с отоплением и электричеством. Школа будет сдана, дорога будет сделана, чтобы детям было удобно и комфортно ее посещать. Все тротуары будут установлены по правилам, прокомментировал строительство врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Проект строительства тагильской школы осуществляется по примеру подобного в Кировограде.
На строительство новой общеобразовательной школы выделено порядка 170 млн рублей. Учреждение будет рассчитано на 1200 мест. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию к сентябрю 2019 года.