Минеева: Инвестклимат в Ульяновской области сейчас в отличном состоянии

Делегация в составе представителей бизнес-сообщества Москвы под руководством столичного бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой посетила Ульяновскую область. Это был первый визит правозащитника в регион.

В ходе рабочей встречи московские предприниматели ознакомились с возможностями, которые им может предоставить Ульяновская область, сообщает gorod55.ru. Они также поделились собственным опытом с представителями ульяновского бизнеса. Коллеги из Москвы рассказали им о наиболее успешных результатах работы по защите интересов предпринимателей, о механизмах по совершенствованию деловой среды в условиях, наступивших в результате пандемии, которая причинила много проблем предприятиям. Особенно это касается сектора малого и среднего предпринимательства. Ульяновская делегация, в свою очередь, презентовала столичным гостям потенциал преимущества ведения бизнеса на ее территории области. В частности, генеральный директор ульяновского Центра компетенций развития промышленности Игорь Рябиков рассказал о том, что в регионе существуют особые экономические зоны, территории опережающего развития. Кроме этого, речь шла о площадках для строительства предприятий с готовой инженерной инфраструктурой и готовых зданиях. Он также подчеркнул, что в Ульяновской области предоставляется широкий спектр налоговых преимуществ для ведения бизнеса — например, двухпроцентный налог на прибыль и отсутствие налоговых взысканий на имущество, транспорт и землю. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева во время визита в Ульяновскую область отметила, что разговор с коллегами касался не только развития бизнеса и того, как заручиться поддержкой федерального центра. Речь шла и обо всей инфраструктуре поддержки и защиты прав предпринимателей. По ее словам, Москва готова не только делиться опытом, но и перенимать навыки у региональных предпринимателей, касающиеся того, как выстраивать диалог с властью. «Москва готова делиться опытом, но и наши лидеры мнений — предпринимательское общество, эксперты, адвокаты, которые являются общественными омбудсменами, руководителями общественной приёмной, также готовы брать опыт Ульяновской области, учиться у региональных предпринимателей, каким образом здесь, на земле выстраивается диалог с властью», — подчеркнула Татьяна Минеева. По ее словам, инвестиционный климат в Ульяновской области сегодня в отличном состоянии. В планах у московских представителей наладить отношения с региональной властью, руководителями общественных организаций и бизнес-ассоциаций. Это необходимо сделать не только для развития бизнеса, но и для обеспечения прав предпринимателей и финансовой поддержки. Также коллеги обсудили и работу во время пандемии. В непростой период проблемы у бизнесменов одинаковые, поэтому важна консолидация усилий.

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