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«Единая Россия» набрала в среднем более 60% голосов на выборах 9 сентября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Единая Россия» набрала в среднем более 60% голосов на выборах 9 сентября

Сегодня, 18:50Политика
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