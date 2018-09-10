«Единая Россия» набрала в среднем более 60% голосов на выборах 9 сентября

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В единый день голосования партия «Единая Россия» набрала в среднем более 60% голосов.
Источник: ИА России ТАСС
Результаты партии «Единая Россия» в единый день выборов 9 сентября превысили ожидания экспертов. В среднем представители партии набрали 60,03% голосов, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Турчак также напомнил, что по прогнозам специалистов, партия должна была собрать до 30%.
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