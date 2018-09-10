Сергей Носов побеждает на выборах губернатора Магаданской области

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После обработки 98,96% избирательных бюллетеней в Магаданской области известно, что на первом месте находится бывший руководитель Нижнего Тагила Сергей Константинович Носов.
По предварительным данным, Сергей Носов набрал 81,61% голосов избирателей. На втором месте расположился кандидат от КПРФ Валентина Дорошевич, которая набрала 10,08%.
Тройку замыкает депутат магаданской городской думы Роман Исаев с 4,68%. Кандидат от «Гражданской платформы» Александр Мартынюк набрал 1,63% голосов, сообщает «Коммерсантъ».
Напомним, что в Хабаровском крае ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов, что означает проведение второго тура выборов.
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