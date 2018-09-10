Сергей Носов побеждает на выборах губернатора Магаданской области

По предварительным данным, Сергей Носов набрал 81,61% голосов избирателей. На втором месте расположился кандидат от КПРФ Валентина Дорошевич, которая набрала 10,08%.

Напомним, что в Хабаровском крае ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов, что означает проведение второго тура выборов.