Мэр Нижнего Тагила поделился с чешской делегацией планами на будущее

Как особая гордость была отмечена новая школа № 100. Мэр Нижнего Тагила поделился планами на будущее о ремонте дорог, реконструкции музеев, восстановлении парка имени Бондина, дома Художников и др. Проекты должны реализоваться к 300-летию города, то есть к 2022 году. Глава города упомянул и строительство моста через Тагильский пруд.

Наши города давно связаны дружбой. Поэтому мы должны дальше взаимодействовать между городами, сохранить добрые отношения. Мы найдем пути как нашу дружбу укрепить,сказал Владислав Пинаев.

Города-побратимы намерены продолжать развивать отношения в различных сферах, в частности, обсуждался вопрос сотрудничества в спорте и образовании.