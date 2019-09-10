Президент России уволил замглавы МИД

На место Карасина назначен Евгений Иванов, который ранее занимал должность замглавы МИД. Григорий Карасин занимал пост заместителя МИД статс-секретаря с 2005 года.

В Министерстве Карасин занимался вопросами отношений с государствами СНГ, а также отвечал за взаимодействие с РПЦ, палатами совета Федерации и общественными организациями.