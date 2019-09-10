Президент России уволил замглавы МИД

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Президент России подписал указ об отставке заместителя министра иностранных дел Григория Карасина, пишет РИА «Новости».
На место Карасина назначен Евгений Иванов, который ранее занимал должность замглавы МИД. Григорий Карасин занимал пост заместителя МИД статс-секретаря с 2005 года.
В Министерстве Карасин занимался вопросами отношений с государствами СНГ, а также отвечал за взаимодействие с РПЦ, палатами совета Федерации и общественными организациями.
Также ранее бывший статс-секретарь упоминал о том, что перейдет на работу в Совет Федерации.
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