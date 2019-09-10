Прокурор подал иск на решение простить тагильским депутатам ошибки в декларациях
Сегодня, 11:27ПолитикаФото: TagilCity.ru
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Прокуратура Ленинского района подала иск о лишении мандатов депутатов Нижнетагильской думы, которые неверно заполнили декларации о доходах за 2018 год — Марии Лисиной, Романа Гореленко и Игоря Темнова. На июльском заседании думы коллеги ограничились предупреждением, однако правоохранители с ними не согласились.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Прокуратурой подано исковое заявление о признании решения думы незаконным и принятия нового решения,рассказал TagilCity.ru помощник прокурора Иван Перегуд.
Напомним, прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила внесла в гордуму представление о недостоверных сведениях в декларациях депутатов в июле. В частности один из депутатов не указал дополнительный счет в банке, кто-то не предоставил сведения о банковском счете супруги. Еще один депутат тагильской думы не указал автомобиль, что является серьезным нарушением. Тогда был поднят вопрос о лишении депутатов полномочий, однако их коллеги проголосовали за обратное.
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