Прокурор подал иск на решение простить тагильским депутатам ошибки в декларациях

Напомним, прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила внесла в гордуму представление о недостоверных сведениях в декларациях депутатов в июле. В частности один из депутатов не указал дополнительный счет в банке, кто-то не предоставил сведения о банковском счете супруги. Еще один депутат тагильской думы не указал автомобиль, что является серьезным нарушением. Тогда был поднят вопрос о лишении депутатов полномочий, однако их коллеги проголосовали за обратное.