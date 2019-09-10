В Тульской области партия власти сохранила свои позиции

Как сообщают «Новые известия», это можно объяснить тем, что местные законодатели очень чутко реагируют на проблемы территории и точно определяют приоритеты ее развития, в этом сила единороссов.

Так, близость к Москве могла бы быть сдерживающим фактором для Тулы, но недостаток удалось превратить в преимущество: запущены большие производственные площадки, есть иностранные инвесторы. Пристальное внимание в области уделяют экологии, есть авторские экологические инициативы. Например, «экологический субботник» помог выявить наиболее слабые места региона и найти решение проблем.

Руководитель проектов Центра ПРИСП Антон Садкин говорит, что на нынешних выборах оппозиция пыталась воздействовать не на граждан, а на чиновников из федерального центра — проводила митинги, голодовки, но не давала никаких конкретных решений. Подобная кампания обречена на провал, считает политолог. Потому что глава региона Алексей Дюмин со своей командой уже заслужили большое доверие центра. Это помогло нивелировать любые попытки политического давления, а итог выборов показал результативность стратегии.

Чтобы контролировать «горячую» ситуацию, в Тульскую область была направлена экспертная группа от Центризбиркома России во главе с Екатериной Шульман, которая является членом Совета по правам человека при президенте. Также наблюдать за ходом выборов приехал руководитель проекта «Россия выбирает» Александр Закускин. Оба независимых эксперта увидели качественную организацию процесса и не усомнились в его легитимности.

«На каждом участке были наблюдатели. Местами даже в большем количестве, чем это нужно по закону. Как никак Общественная палата обладает большим резервом таких людей», — отметила Шульман.

Закускин сказал, что если сравнивать нынешние и выборы 2013 года, то организационный уровень подрос в разы. Нарушения, которые не ускользнули от членов мониторинговой группы, были технического плана, а все задействованные члены стремились к прозрачности.

«Администрация Тульской области сумела так построить избирательный процесс, что упрекнуть ее в предвзятости нет повода», — подчеркнул Закускин.