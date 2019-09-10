Владимир Путин уволил почти 30 высокопоставленных силовиков

Согласно документу, подписанному президентом 7 сентября, уволены глава СУ СКР по Крыму Михаил Назаров, СУ СКР по Дагестану генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин и еще ряд силовиков. Помимо этого, произведен ряд назначений. В частности, пост прокурора Москвы занял госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов.