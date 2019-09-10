Владимир Путин уволил почти 30 высокопоставленных силовиков
Сегодня, 09:27ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении почти 30 высокопоставленных силовиков, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
Согласно документу, подписанному президентом 7 сентября, уволены глава СУ СКР по Крыму Михаил Назаров, СУ СКР по Дагестану генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин и еще ряд силовиков. Помимо этого, произведен ряд назначений. В частности, пост прокурора Москвы занял госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области назначен новый руководитель главка МВД, им стал генерал-майор Александр Мешков.
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