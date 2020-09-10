На международном форуме в Москве рассказали почему надо ехать в Нижний Тагил

На международном форуме в Москве рассказали почему надо ехать в Нижний Тагил

Сегодня, 19:07ПолитикаPhoto: 1Mediainvest.ru
На 26 международном форуме «ОТДЫХ 2020» Свердловская область представила свой туристический потенциал, пишет региональный департамент информационный политики.

Центр развития туризма Свердловской области занял призовые места и нашел новых партнеров на прошедшем в Москве мероприятии. В программе региона на форуме «ОТДЫХ 2020» приняли участие более 40 проектов, среди участников были заявлены и проекты из Нижнего Тагила.

В номинации «Видеобрендинг территории» конкурса «PRОбренд» регион занял второе место, показав такие проекты как «Урал для школы», «Бажовское путешествие» и другие презентации.

Заключено соглашение о сотрудничестве с Туристско-информационным центром Воронежа.

Кроме того в рамках федерального проекта был представлен запуск стилизованного музейного вагона, который будет курсировать по маршруту Екатеринбург-Алапаевск и обратно. В нем будут рассказывать об истории рода Романовых.

Мы всегда активно участвуем в международных форумах и конкурсах. Результатом становится привлечение новых туристов, сказала директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируется открытие туристического маршрута по православным храмам и монастырям. На реализацию проекта уйдет 550 тысяч рублей.

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