Поступления в бюджет Свердловской области снизились почти на 13 миллиардов рублей

Полпред Президента России Николай Цуканов обсудил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым финансовые проблемы региона, сообщается на официальном сайте полпреда.

Представитель президента в Свердловской области уточнил у Евгения Куйвашева нет ли проблем в сфере бюджета. Губернатор сообщил о снижении доходов, по сравнения с аналогичным периодом за прошлый год, на 12,9 миллиардов рублей. На начало осени все денежные поступления Свердловской области составляют 135,7 миллиардов. Евгений Куйвашев объясняет снижение дохода, в том числе, ограничительными мерами, в связи с коронавирусом. Обсуждался вопрос бесплатного питания для учащихся начальных классов. На него могут рассчитывать льготные категории граждан и ученики с первого по четвертый классов. Количество школьников, которые получат бесплатное питание, составляет 234 972 ребенка. Полпред отметил, что в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, следует особое внимание обратить на осеннюю прививочную компанию против вируса гриппа. Губернатор сообщил полпреду, что прививки планируют поставить не менее чем 60% населения, что составляет около 2,6 миллиона человек. Также стороны обсудили начало отопительного сезона в регионе. Ростехнадзор предварительно оценил состояние 22 муниципалитетов области как подверженных риску неполучения паспортов готовности. Губернатор сообщил полпреду, что вопрос контролируется им лично. Вчера Евгений Куйвашев сообщил, что в Краснотурьинске откроется модульная больница для больных коронавирусом и пневмонией. Число платных мест для пациентов будет меняться от 30 до 60, в зависимости от потребностей. Всего предусматривается 90 койко-мест в лечебном заведении. Куйвашев пообещал открыть больше коек для больных COVID-19 в Свердловской области

