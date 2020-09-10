Поступления в бюджет Свердловской области снизились почти на 13 миллиардов рублей

Полпред отметил, что в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, следует особое внимание обратить на осеннюю прививочную компанию против вируса гриппа. Губернатор сообщил полпреду, что прививки планируют поставить не менее чем 60% населения, что составляет около 2,6 миллиона человек.