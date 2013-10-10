В Нижнем Тагиле обсудили федеральный законопроект о специальной оценке условий труда

На рабочем совещании в Общественно-политическом центре присутствовали представитель ФНПР в Уральском федеральном округе Александр Козенков, секретарь Федерации независимых профсоюзов России Игорь Шанин, исполняющий полномочия Главы города, заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров, а также профсоюзные лидеры трудовых коллективов Нижнего Тагила.

Законопроект о специальной оценке условий труда был разработан Минтрудом России и вынесен на общественное обсуждение в июне этого года. По мнению разработчиков, данный закон станет правовым основанием для работодателя, платить или не платить страховые взносы за рабочие места с вредными условиями труда, а также позволит перейти от формального «списочного» подхода к предоставлению гарантий и компенсаций к подходу, учитывающему исключительно фактическое вредное и (или) опасное воздействие на организм работника.

Впрочем, профсоюзные активисты отмечают, что принятие закона в том виде, в котором он был представлен на обсуждение общественности, может привести к ухудшению условий труда работников и значительное сокращение категории работников, которые трудятся во вредных условиях труда и имеют право на льготы и компенсации.

Основная цель сегодняшнего рабочего совещания – обсудить и выработать позицию в отношении тех изменений, которые планируется ввести с принятием нового закона о специальной оценке условий труда, - так прокомментировал событие исполняющий полномочия Главы города, Валерий Суров. – И если уже сейчас мы испытываем нехватку работников, занятых во вредных условиях труда, то с принятием данного закона ситуация может усугубиться.

Планируется, что до конца года профсоюзы предприятий Нижнего Тагила совместно с администрацией города подготовят свои предложения и поправки обсуждаемого законопроекта.