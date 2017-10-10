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Новости Нижнего Тагила

Администрация и городская дума будут работать совместно над развитием Нижнего Тагила (ФОТО)

10 октября 2017, 14:20Добавить новость
администрация,город,Нижний Тагил,политика,сергей носов,Алексей Пырин,Игорь Базилевич,развитие,встреча,городская дума

Мэр города Сергей Носов провел встречу с председателем гордумы Алексеем Пыриным и заместителем председателя Игорем Базилевичем.

Вместе политики обсудили формирование бюджета города на 2018 год и планы по дальнейшему развитию муниципалитета.

 

Глава города заявил, что для выполнения дальнейших задач по развитию Нижнего Тагила требуются совместные усилия городской думы, администрации и градообразующих предприятий. Алексей Пырин и Игорь Базилевич также разделяют позицию Сергея Носова в этом вопросе.

 

Как сказали участники встречи, они готовы к совместной работе над проектами. Сергей Носов отметил, что и у городской думы, и у администрации общие взгляды на развитие муниципалитета на ближайшие 5 лет.

 

Так, среди проектов планируются программы по ремонту дорог города, строительства новых школ и «Светлый город», пишет «Новый День».

 

администрация,город,Нижний Тагил,политика,сергей носов,Алексей Пырин,Игорь Базилевич,развитие,встреча,городская дума
Фото: «Новый день»
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