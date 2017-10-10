Администрация и городская дума будут работать совместно над развитием Нижнего Тагила (ФОТО)

Мэр города Сергей Носов провел встречу с председателем гордумы Алексеем Пыриным и заместителем председателя Игорем Базилевичем.

Вместе политики обсудили формирование бюджета города на 2018 год и планы по дальнейшему развитию муниципалитета.

Глава города заявил, что для выполнения дальнейших задач по развитию Нижнего Тагила требуются совместные усилия городской думы, администрации и градообразующих предприятий. Алексей Пырин и Игорь Базилевич также разделяют позицию Сергея Носова в этом вопросе.

Как сказали участники встречи, они готовы к совместной работе над проектами. Сергей Носов отметил, что и у городской думы, и у администрации общие взгляды на развитие муниципалитета на ближайшие 5 лет.

Так, среди проектов планируются программы по ремонту дорог города, строительства новых школ и «Светлый город», пишет «Новый День».

Фото: «Новый день»