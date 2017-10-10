Путин пообещал разобраться с нарушениями на выборах 10 сентября в российских регионах

9 октября прошла встреча президента РФ Владимира Путина и главы Центрального избирательного комитета Эллы Памфиловой. Стороны обсудили прошедшие 10 сентября выборы.



Элла Александровна отметила, что на выборах в 2017 году количество жалоб снизилось в разы в сравнении с предыдущими годами. 80% поступивших жалоб касались выборов на муниципальном уровне и связаны с вопросами досрочного голосования.





Это головная боль, которая у нас остаётся. Как, с одной стороны, максимально обеспечить права людей, а с другой стороны, чтобы это досрочное голосование не использовалось для каких-то злоупотреблений. Мы сейчас над этим думаем, -- заявила глава Центризбиркома



Положительно показали себя на прошедших выборах такие нововведения, как отказ от привязки к избирательному участку по месту регистрации, система общественного контроля и благожелательная среда для регистрации политических партий, передаёт «Комсомольская правда Урал».



Владимир Путин отдельно коснулся вопроса о мерах в отношении выявленных нарушений на выборах. Президент отметил, что все поручения касательно проверки уже отданы. В скором времени каждую жалобу тщательно разберут представители Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ.