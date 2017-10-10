Врио губернатора Новосибирской области отправил правительство региона в отставку

Члены кабмина области отправлены в отставку по указу Андрея Травникова.

Свои обязанности правительство будет выполнять до того, как будет избран новый состав.

Смена регионального правительства является процедурой, предусмотренной законом. Она выполняется в случае смены руководителя области.

В начале октября Андрей Травников занял пост врио губернатора Новосибирской области. До этого он был главой Вологды.

Травников временно заменил ушедшего в отставку губернатора Владимира Городецкого, пишет «РИА Новости».