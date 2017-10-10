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Новости Нижнего Тагила

Врио губернатора Новосибирской области отправил правительство региона в отставку

10 октября 2017, 17:00Добавить новость
политика,оставка,губернатор,врио,Правительство,Новосибирская область,Андрей Травников,Владимир Городецкий

Члены кабмина области отправлены в отставку по указу Андрея Травникова.

Свои обязанности правительство будет выполнять до того, как будет избран новый состав.

 

Смена регионального правительства является процедурой, предусмотренной законом. Она выполняется в случае смены руководителя области.

 

В начале октября Андрей Травников занял пост врио губернатора Новосибирской области. До этого он был главой Вологды.

 

Травников временно заменил ушедшего в отставку губернатора Владимира Городецкого, пишет «РИА Новости».

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