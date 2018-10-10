Айтматовские дни пройдут в Свердловской области к 90-летию писателя Чингиза Айтматова
Сегодня, 10:32Политика
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С 3 по 5 ноября в Свердловской области пройдут Айтматовские дни. Мероприятия приурочены к 90-летию русского и киргизского писателя Чингиза Айтматова.
Выставки, посвященные творчеству Чингиза Айтматова, пройдут в библиотеках им. В. П. Крапивина и В. Г. Белинского в Екатеринбурге, а также в областной межнациональной библиотеке.
В свердловской библиотеке для слабовидящих будет презентована книга писателя «Легенды и сказки», выполненная шрифтом Брайля. Кроме того, там же пройдет показ фильма «Легенда о Матери-Оленихе (Бугу-эне)» с тифлокомментарием.
В рамках памятных дней пройдет открытие мемориальной доски Чингизу Айтматову, а участие в мероприятиях примет его сын Аскар Айтматов, сообщает «Областная газета».
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