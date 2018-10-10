Айтматовские дни пройдут в Свердловской области к 90-летию писателя Чингиза Айтматова

Выставки, посвященные творчеству Чингиза Айтматова, пройдут в библиотеках им. В. П. Крапивина и В. Г. Белинского в Екатеринбурге, а также в областной межнациональной библиотеке.

В свердловской библиотеке для слабовидящих будет презентована книга писателя «Легенды и сказки», выполненная шрифтом Брайля. Кроме того, там же пройдет показ фильма «Легенда о Матери-Оленихе (Бугу-эне)» с тифлокомментарием.