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Айтматовские дни пройдут в Свердловской области к 90-летию писателя Чингиза Айтматова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Айтматовские дни пройдут в Свердловской области к 90-летию писателя Чингиза Айтматова

Сегодня, 10:32Политика
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